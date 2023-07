Waldbrände: Rhodos brennt – Touristen werden nach Luxemburg zurückgebracht

Am heutigen Sonntag, gegen 14:35 Uhr, landete eine aus Rhodos kommende Boeing 737 von Luxair auf dem Luxemburger Findel. An Bord befanden sich 80 Passagiere, die zuvor von der griechischen Insel Rhodos evakuiert worden waren. Bei einigen stand die Rückreise heute sowieso an, andere hingegen zogen ihren Rückflug nach Hause bewusst vor. Eines haben jedoch alle Flugpassagiere gemeinsam: Sie erzählen alle von « einer chaotischen Situation und einem katastrophalen Krisenmanagement». Auf der von Waldbränden geplagten Urlaubsinsel seien sie nach eigenen Angaben auf sich allein gestellt gewesen.

Ein Teil von ihnen trat die Rückreise sogar ohne Koffer an, den sie in «Eile und in dem Chaos» irgendwo am Strand zurücklassen haben müssen. Insgesamt sollten an diesem Sonntag etwa 30.000 Menschen von der griechischen Insel evakuiert werden. Touristen, die am Sonntag nach Rhodos fliegen wollten, bot Luxair an, entweder wie geplant zu starten, nicht abzureisen und den Flugpreis zurückzuerstatten oder ein anderes Reiseziel zu wählen.