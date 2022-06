«Ein emotionaler Verlust»: Riccardo Simonetti wurde ausgeraubt – 200 Sonnenbrillen sind weg

1 / 8 Riccardo Simonetti trauert. Instagram/riccardosimonetti Dem Influencer wurde seine komplette Sonnenbrillen-Sammlung gestohlen. Instagram/riccardosimonetti Und zwar während Umzugsarbeiten in seiner Wohnung in Berlin Prenzlauer Berg. Instagram/riccardosimonetti

Mehr als 370.000 Followerinnen und Follower verfolgen auf Instagram das bunte Leben von Riccardo Simonetti. Täglich gewährt der Influencer seiner Community einen beruflichen und privaten Einblick. Diese Offenheit scheint den 29-Jährigen nun jedoch zum Verhängnis geworden zu sein. Während Umzugsarbeiten in seiner Berliner Wohnung wurde er beklaut.

Wie Simonetti in seiner Instagram-Story schreibt, haben Diebe mehrere Kisten gestohlen, darunter auch seine geliebte Sonnenbrillen-Sammlung. «Ich hatte um die 200 Stück. In der Sammlung waren Brillen, die schon seit mehreren Generationen meiner Familie gehören. Ich habe zu jeder Brille eine besondere Geschichte», so der Social-Media-Star. Seit er elf Jahre alt war, habe er sich zu jedem Weihnachtsfest, zu jedem Geburtstag und weiteren besonderen Anlässen eine Sonnenbrille gewünscht. Sogar als er noch kein Geld verdiente, habe er sein Erspartes in Sonnenbrillen gesteckt.

Riccardo erstattet keine Anzeige

Rund 50.000 Euro habe er in den letzten 18 Jahren in die Sammlung investiert. Und nicht nur das: «Es steckt so viel emotionaler Wert drin, den man nie wieder ersetzen kann», ergänzt er in seiner jüngsten Story. «Dass sie nun alle auf einen Schlag weg sind, bricht mir so krass das Herz. Ich kann es kaum in Worte fassen, es ist schrecklich.» Natürlich wisse er, dass man sich in Zeiten wie diesen nicht wegen des Verlusts von materiellen Gütern aufregen sollte, es betreffe ihn jedoch persönlich und schmerze.

Daher wendet er sich sogar direkt an die Diebe. «Falls irgendjemand etwas mitbekommen haben sollte oder die Person, die die Kiste gestohlen hat, hier zuschaut, würde ich mich so unendlich freuen, wenn sich die Person bei mir meldet.» Er verspreche, keine Anzeige zu erstatten.