Brasilien: Richter beschließen Amtsverbot für Ex-Präsident Bolsonaro

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro darf nach einem Gerichtsurteil bis 2030 nicht mehr in ein öffentliches Amt gewählt werden. Das oberste Wahlgericht des Landes entschied am Freitag, Bolsonaro habe in seiner Zeit als Präsident seine Macht missbraucht und Zweifel am elektronischen Wahlsystem geweckt. Gegen das Urteil kann der Ex-Präsident noch Berufung vor dem Obersten Gerichtshof des Landes einlegen.