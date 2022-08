Utah : Richter blockiert Einschränkungen für Transmädchen im Sport

Im März verbot der US-Bundesstaat Utah Transgendermädchen die Teilnahme an Mädchensportarten. Nachdem mehrere Familien Klage eingereicht hatten, hat ein Richter die Einschränkung nun vorübergehend aufgehoben.

Die Frage, ob Transmädchen an sportlichen Wettkämpfen für Mädchen teilnehmen können, beschäftigt in den USA besonders Vertreter der republikanischen Partei. Unsplash

Im US-Staat Utah dürfen Transmädchen im kommenden Schuljahr vorläufig an den Sportwettbewerben für Mädchen teilnehmen. Ein Richter entschied am Freitag, ein Gesetz zum Verbot ihrer Teilnahme werde bis zur juristischen Klärung zurückgestellt. Für meisten Schüler in dem Staat enden noch in diesem Monat die Sommerferien.

Anwälte von drei Familien mit Transkindern hatten im Mai eine Klage gegen das Gesetz eingereicht und angeführt, es verstoße gegen die Verfassung von Utah, die gleiche Rechte und ein ordnungsgemäßes Verfahren garantiere. Richter Keith Kelly wies einen Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, den Fall abzuweisen.

Im März teilte der Verband, der Sport und andere Aktivitäten an den Schulen in Utah organisiert, mit, er sei nur über ein Transmädchen informiert, das sportlich aktiv sei und von dem Verbot betroffen wäre. Es seien öffentlich keine Vorwürfe über Wettbewerbsvorteile in Bezug auf einen der vier Transgender-Jugendsportler im Staat erhoben worden. Der Verband organisiert Ligaspiele für 85.000 Schülerinnen und Schüler.

Ähnliche Klagen sind in Staaten wie Idaho, West Virginia und Indiana anhängig. Die Frage, ob Transmädchen an sportlichen Wettkämpfen für Mädchen teilnehmen können, beschäftigt in den USA besonders Vertreter der republikanischen Partei. Sie erließen Gesetze, um das zu verhindern, mit dem Argument, die Transmädchen hätten durch ihren Körperbau einen unfairen Vorteil. Aktivisten für Transgender-Rechte erklärten dagegen, es gehe bei den Gesetzen nicht um Sport, sondern darum, die Kinder und Jugendlichen zu erniedrigen und zu attackieren.