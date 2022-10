Rettungsaktion : Riesen-Python im Schulbus gefunden

Fast vier Meter lang und 80 Kilogramm schwer, lag eine Python gut versteckt im Motorraum eines Schulbusses. In Indien sind zwar Riesenschlangen keine Seltenheit, trotzdem hatten Tierschützer ganz schön zu kämpfen, um die «Dicke» wieder zurück in den Wald zu bringen.

Mit einem langen Seil wurde das Tier langsam aus seinem Versteck gezogen. Ein Kraftakt der mehr als eine Stunde dauerte, bevor man die Python in voller Länge sehen konnte. Die Tierschützer witzelten jedoch gegenüber der New York Post, dass dies wohl das neue Haustier des Lehrers sei, bevor sie die Würgeschlange - die durchaus auch Kindern hätte gefährlich werden können - zurück in den geschützten Wald brachten.