Riesenfail: Abflussrohr stoppt Formel 1 in Las Vegas nach nur acht Minuten

Ein einzelnes defektes Abflussrohr hat in Las Vegas für den Abbruch des mit Spannung erwarteten Formel-1-Auftakttrainings gesorgt. Dies wurde nach einer Streckeninspektion durch die Motorsport-Königsklasse und den Motorsport-Weltverband Fia über den Veranstalter des Grand Prix mitgeteilt. «Die Fia, die Formel 1 und die Ingenieurteams der Rennstrecke arbeiten aktiv an der Überprüfung und Behebung des Problems.» Ein angepasster Zeitplan solle so bald wie möglich bekannt geben werden.