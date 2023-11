Riesengroßer Pfau: Meinungen zu Heidi Klums Halloween-Kostüm sind gespalten

1 / 5 Heidi Klum gilt als «Queen of Halloween». In diesem Jahr präsentierte sie sich als Pfau. Getty Images for Heidi Klum Für ihren Mega-Auftritt engagierte sie zehn Artistinnen und Artisten des kanadischen Cirque du Soleil. Getty Images for Heidi Klum Klum verbrachte sechs Stunden in der Maske. Die Vorbereitungen hingegen hätten mehrere Monate in Anspruch genommen. Getty Images for Heidi Klum

Mit Spannung hatten Fans das Halloween-Kostüm von Heidi Klum erwartet. Und sie hat sich für ihren großen Auftritt wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie kam als Pfau zu ihrer berühmten Party in New York – inklusive Entourage aus zehn Tänzerinnen und Tänzern. Die stellten Heidis Federn dar. Ihre eigene Verwandlung habe diesmal «nur etwa sechs Stunden» gedauert, sagte die 50-Jährige mit ihrem gelben Schnabel – und klapperte dabei demonstrativ in die Kamera von «Entertainment Tonight». Doch die Gesamtplanung sei für alle Beteiligten sehr aufwendig gewesen.

Nach ihrem letztjährigen Einzel-Auftritt im Wurmkostüm, wollte sie diesmal gemeinsam mit anderen Leuten eine «Kunst-Performance» machen, erzählte die «Queen of Halloween» auf dem roten Teppich. Für ihren großen Auftritt und die Show engagierte das Model eigens renommierte Artisten des kanadischen Cirque du Soleil. Eigenen Angaben nach hätte die ganze Truppe über Monate hinweg rund 2000 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt, um den knapp fünf Meter hohen Pfau majestätisch darzustellen.

Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei: In der weißen Schale steckte Klums Ehemann Tom Kaulitz. Vom Tokio-Hotel-Gitarristen war allerdings nicht viel zu sehen. Nur ein kleines Loch für Augen, Nase und Mund und zwei Öffnungen für die weißen Arme. Heidis Tochter Leni, die im vorigen Jahr als Catwoman ganz in Schwarz gekleidet war, zeigte sich nun mit pinken Haaren in rosa Dessous. Ihr Schwager, Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz, setzte in diesem Jahr auf Farbe – als Einhorn mit weiß Plüschhose, Hupen und extravaganter Maske samt Horn.

Die Reaktionen im Netz auf das diesjährige Kostüm von Heidi Klum sind divers. So schreibt eine Userin auf X: «Ich bin megaenttäuscht. Ihre Teaser waren so vielversprechend, das Ergebnis ist aber ein totaler Flop.» Ein anderer pflichtet bei: «Heidi, was soll das. Dein Kostüm ist dieses Jahr so was von langweilig.» Weiter liest sich: «Ich warte jedes Jahr gespannt auf ihre Verkleidung. Dass sie den Wurm nicht übertreffen kann, ist wenig verwunderlich.»

Doch die «Germany’s Next Topmodel»-Chefin erntet auch viel Lob: «Sie hat es geschafft, uns ein weiteres ikonisches Kostüm zu präsentieren. Ich bin begeistert.» Ein Fan stimmt zu: «Kein Wunder, dass die den Titel ‹Queen of Halloween› trägt. Sie hat sich ein Mal mehr selbst übertroffen.» «Ich weiß nicht einmal, wofür Heidi Klum bekannt ist, aber ihre Halloween-Kostümtradition ist so süß und sie macht sie jedes Jahr irgendwie besser», meint eine dritte Userin.