Drei Verletzte : Riesenwelle zerschmettert Fenster von Flussschiff

Sturmtief Ylenia fegte unter der Woche über Deutschland. Jetzt geht ein spektakuläres Video durch das Netz. Zu sehen: die Folgen einer Riesenwelle.

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug in der Früh eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre. Ein spektakuläres Amateurvideo, das aktuell durchs Netz geht, zeigt das Ausmaß der Zerstörung durch die Riesenwelle. Darin ist zu sehen, wie die Scheiben des Schiffs durch die Monsterwelle zerbersten und Wasser in den Passagierraum der «Tollerort» eindringt.

Laut Bild waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter des nahegelegenen Airbus-Werks an Bord. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge wurden drei Personen bei dem Unglück verletzt. Eine von ihnen (32) musste später noch in ein Krankenhaus transportiert werden.

Vom Betreiber, der Hadag, hieß es gegenüber Bild: «Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten.» Die Scheiben sollten eigentlich «seeschlagfest» sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei, so das Verkehrsunternehmen . Das Schiff sei eine sogenannte Bügeleisen-Fähre des Typs 2000. Noch am Donnerstag machten sich Techniker ans Werk, um den Schaden zu beheben.