Astronomie: Riesiger Donnermond zeigt sich im Juli

Am 3. Juli ist Vollmond – dieser wird auch als Donnermond bezeichnet. Der Mond kommt der Erde besonders nahe und wird um 13.39 Uhr genau in einer Linie mit Erde und Sonne stehen. Nur 360.149 Kilometer trennen ihn in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli von uns, knapp unter der Schwelle eines Supermonds (bei 360’.00 Kilometern oder weniger).