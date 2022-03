US-Bundesstaat Mississippi : Riesiges Erdloch verschluckt 15 Autos

Vor einem Fast-Food-Restaurant in Mississippi hat sich ein etwa neun Meter tiefes Loch im Boden aufgetan. Experten sollen untersuchen, wie es dazu kommen konnte.

In einem plötzlich auftretenden Riesen-Loch sind hinter einem Schnellrestaurant im US-Bundesstaat Mississippi etwa 15 Autos verschwunden. Zu dem Vorfall kam es am Sonntag in der Ortschaft Meridian. Verletzt wurde niemand.