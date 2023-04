Intimer Einblick: Rihanna gönnt sich ein Luxus-Penthouse für 21 Millionen Dollar

Rihanna, die derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, lebte seit 2014 in einem Luxusapartment in einem der teuersten und luxuriösesten Wolkenkratzer in Los Angeles. Mit dem Familienzuwachs wird es ihr in dem 300-Quadratmeter-Apartment aber zu eng. Die Sängerin hat sich nun eine noch schönere Wohnung zugelegt: Ein Penthouse, das einst dem «Friends»-Star Matthew Perry gehörte.