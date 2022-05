Babynews : Superstar Rihanna ist zum ersten Mal Mutter geworden

Pop-Superstar Rihanna und ihr Freund ASAP Rocky haben einem Medienbericht zufolge ihr erstes Kind bekommen.

Das Baby, ein Junge, sei bereits am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt gekommen, berichtete das Promi-Portal «TMZ» am Donnerstag. Der Name des Neugeborenen sei derzeit noch nicht bekannt.