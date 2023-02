US-Superstar : Rihanna lüftet Babygeheimnis während Halbzeitshow des Super Bowls

Pop-Superstar Rihanna feierte in der Halbzeitshow des Super Bowls ihr großes Comeback. Mit ihrem auffälligen roten Outfit brachte sie die Fans zum Rätseln.

1 / 3 Rihanna bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls. USA TODAY Sports Die Sängerin performte auf einer schwebenden Plattform. Getty Images via AFP Zudem zeigte die 34-Jährige ihr Können in einer Menge von weiß gekleideten Tänzern. Getty Images

Nach Jahren ohne Auftritt hat sich Pop-Superstar Rihanna mit einer fulminanten Halbzeitshow beim Super Bowl zurückgemeldet. Bei dem Medley während des Finales der National Football League NFL reihte die 34-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) ihre größten Hits aneinander.

Bei «Bitch Better Have My Money» schwebten sie und ihre Tänzerinnen und Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion. Ihren Superhit «We Found Love» performte die Sängerin aus Barbados ganz in Rot, um sie herum in weiß gekleidete Tänzerinnen und Tänzer.

100 Millionen TV-Zuschauer

Doch nicht nur der Auftritt des Pop-Superstars sorgte im Netz für ordentlich Gesprächsstoff. Zahlreiche Fans rätselten in Anbetracht des auffälligen roten Outfits über eine mögliche erneute Schwangerschaft von Rihanna. Mehrfach streichelte sie sich auffällig über den Bauch.

Wenig später bestätigten US-Medien die erneute Schwangerschaft. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky («Praise the Lord»), waren vor neun Monaten erstmals Eltern geworden. Ihr Junge kam am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt.

Die Super-Bowl-Halbzeitshow, auch die größte Bühne der Welt genannt, war Rihannas erster Auftritt seit gut fünf Jahren. Sie hätte sich dafür keinen besseren Anlass aussuchen können: Beim NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Glendale (Arizona) wurden etwa 100 Millionen TV-Zuschauer allein in den USA erwartet. Der Superbowl gilt als das größte einzelne Sportereignis der Welt.

Rihanna, die einen Auftritt beim Super Bowl vor wenigen Jahren wegen des strukturellen Rassismus in der NFL noch abgelehnt hatte, musste am Sonntagabend große Erwartungen erfüllen, denn die Auftritte in den vergangenen Jahren waren nichts weniger als sensationell. 2022 traten Rap-Superstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in Los Angeles auf. Und das Jahr davor brachte Musiker «The Weeknd» die Arena mit seinem Auftritt zum Kochen. Auch der Auftritt von Shakira und Jennifer Lopez 2020 wurde schnell legendär.