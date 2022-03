Mal wieder kaum bekleidet : Rihanna posiert unten ohne vor dem Kamin

Scheint, als müsste Rihanna nach ihrer desaströsen Promotour nun kräftig die PR-Trommel rühren: Ihre neusten Bilder jedenfalls heizen mächtig ein.

Ziemlich kalt ist Popstar Rihanna offenbar beim Besuch im verschneiten Europa geworden. So kalt jedenfalls, dass sie sich richtig aufwärmen musste. Mit nur einem BH und Pelzmütze gekleidet posiert der Popstar vor einem lodernden Kaminfeuer – in der einen Hand ein Glas Wein, in der anderen eine Zigarette.