Star im Still-BH: Rihanna stillt ihren Sohn für Unterwäsche-Shooting – und geht viral

Das muss man auch erst mal schaffen: In den Weiten des Internets geht aktuell ein Still-BH viral. Verantwortlich dafür ist Popstar und Unternehmerin Rihanna, die mit ihrem Unterwäschelabel Savage x Fenty eine Mutterschafts-Kollektion herausgebracht – und sich darin selbst in Szene gesetzt hat, während sie ihren einjährigen Sohn RZA stillt. Noch während ihrer Schwangerschaft erklärte Riri in einem Interview mit dem Modemagazin «Vogue»: «Ich bete dafür, dass mein Körper es mir erlaubt zu stillen.» Nun sieht es ganz so aus, als seien ihre Gebete erhört worden.