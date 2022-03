Doglegs : Ring frei für Behinderte

In Japan gibt es für Behinderte jeden Schweregrades die Möglichkeit, sich im Ring zu beweisen. Das Ganze ist allerdings nicht unumstritten.

Selbstverteidigungskurse, Kampfsporttraining und auch Wettkämpfe in Kung-Fu, Jiu-Jitsu oder Karate sind für behinderte Sportler in westlichen Ländern heute fast selbstverständlich zugänglich. Manche, vor allem körperlich Behinderte, erreichen in den jeweiligen Disziplinen auch höchste Rangierungen. Oder es werden gar neue Techniken oder Konstellationen geschaffen, mit denen Behinderte arbeiten können.