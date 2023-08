Rio de Janeiro: Luxemburger wird Vierter bei der Capoeira-WM

Yuri Garcia landete in Rio hinter zwei Brasilianern und einem Mexikaner.

Capoeria ist eine Mischung aus Tanz und Kampfkunst und in Brasilien eine echte Institution. Auf der großen Bühne, auf der die besten Capoeira-Kämpfer der Welt ausgezeichnet wurden, wehte am Sonntag in Rio de Janeiro aber auch die luxemburgische Flagge. Die ganze Woche über hatte Yuri Garcia die Farben des Großherzogtums bei der Weltmeisterschaft vertreten – mit einem beachtlichen Ergebnis: Das Treppchen verpasste der Luxemburger mit dem vierten Platz nur haarscharf. «Das ist ein großer Erfolg», freut sich Garcia, der auch der aktuelle Europameister ist. «Die Finalisten von 2019 und 2021 waren da und ich habe besser abgeschnitten als einige von ihnen.»