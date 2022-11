Punkrock-Konzert: «Rise Against» begeistert Rockhal-Publikum mit musikalischer Glanzleistung und Geburtstagsgruß

«Rise Against» war am Montagabend zu Gast in der Rockhal.

Als vierte Station ihrer Europa-Tour stand für «Rise Against» am Montagabend die Rockhal in Esch-Belval auf der Agenda. Begleitet wurde die Band aus den USA von der kalifornischen Punk-Rockband «The Story So Far». Mit ihrem punkigen Musikstil stimmte die Vorband das Publikum bestens auf den kommenden Hauptact ein.

Um 21.15 Uhr ertönte dann «Re-Education» durch die Boxen und die Band rund um Tim McIlrath betrat die Bühne. Querbeet spielten sie sich durch die verschiedenen Alben hindurch, spielten ältere Songs wie «Satellite» oder «Chamber the Cartridge» aber auch Neueres wie «Nowhere Generation» oder «House on Fire». Wie von Gitarrist Zach Blair versprochen, durften sich die Fans mit «Swing Life Away» und «Hero of War» an zwei Akustikversionen erfreuen.