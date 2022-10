Mordaunt kapituliert : Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister

Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister. Seine einzige Rivalin Penny Mordaunt zog im parteiinternen Rennen um das Amt ihre Kandidatur zurück, wie sie am Montag auf Twitter mitteilte.

Der frühere Finanzminister Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister und Parteichef der regierenden Konservativen. Bis zum Ablauf einer Frist am Montagnachmittag gelang es Penny Mordaunt, seiner letzten verbliebenen Rivalin um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss, nicht, sich die nötigen 100 Unterstützer aus der Tory-Fraktion zu sichern. Sie kündigte daraufhin auf Twitter ihren Rückzug an. Vor Mordaunt hatte sich am Sonntag bereits Ex-Regierungschef Boris Johnson selbst aus dem Rennen genommen und damit den Weg für 42-jährigen Sunak freigemacht.