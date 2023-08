Risiko Geschmacksstoffe: Fachleute warnen vor der «Vape-Zunge»

Ob Wassermelone oder Piña Colada: Statt nach Tabak schmecken die meisten E-Zigaretten nach süßen Aromen. Anders als in klassischen Zigaretten wird beim Vaping kein Tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit erhitzt, verdampft und inhaliert. Diese Flüssigkeit enthält Nikotin, Chemikalien und Geschmacksstoffe, die nach einer Auszeit am Strand statt nach Sucht schmecken.

Was den Konsum von E-Zigaretten in Luxemburg im Jahr 2022 angeht, stellte das Gesundheitsministerium einen starken Anstieg von 9 auf 13 Prozent fest. Am besorgniserregendsten seien der explosionsartige Anstieg von 11 auf 21 Prozent bei den 16- bis 24-Jährigen und die ebenfalls kräftige Zunahme von 15 auf 20 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen. Außerdem würden Frauen inzwischen genauso häufig dampfen wie Männer. Tendenz steigend. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit kommen auch immer mehr Nebenwirkungen ans Tageslicht.