Risiko-Zebrastreifen: Esch will nach Unfall von Leila (15) weiter nachbessern

Die Escher Gemeinde hat an der gefährlichen Stelle provisorische Poller aufgestellt.

Am Dienstag gegen 7.50 Uhr ist es auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch/Alzette zu dem Unfall gekommen. Auf dem Weg zum Gymnasium Hubert-Clément wird die 15-jährige Leila auf einem Zebrastreifen angefahren. Mit einer Beinverletzung und einem Schock ist sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie stationär über Nacht aufgenommen wurde.