Riskante Bakterien: Keim-Brutstätte Smartwatch – ein Typ Armband ist besonders eklig

Auf 85 Prozent der Armbänder waren Staphylokokken vorherrschend. Die Art Staphylococcus aureus kommt auf der menschlichen Haut, in der Nase, in der Achselhöhle, in der Leistengegend oder in anderen Bereichen und kann unter anderem Hautentzündungen, Muskelerkrankungen, in ungünstigen Fällen auch zu Lungenentzündung, Herzinnenhautentzündung (Endokarditis), dem Toxischen Schocksyndrom (TSS) und Blutvergiftung führen.