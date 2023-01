Äddi Passwort-Sharing: Riskiert Netflix in Luxemburg Abo-Kündigungen?

Im März 2022 hat der US-Streamingdienst Netflix in einer Pressemitteilung darüber informiert, in Zukunft eine Zusatzgebühr zu fordern, wenn jemand sein Password mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilt. Kurze Zeit später hat eine Testphase in den lateinamerikanischen Ländern Chile, Costa Rica und Peru begonnen.