Nach Gerüchten: Rita Ora schwärmt von der Liebe zu Taika Waititi und bestätigt die Hochzeit

Es ist wahr: Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi (47) haben Anfang des Jahres den Bund fürs Leben geschlossen. Dies bestätigte die 31-Jährige nun nach monatelangen Spekulationen im Podcast « Greatest Night Ever ». Die beiden hätten sich demnach bewusst für eine geheime Zeremonie im kleinen Rahmen entschieden. Doch ein rauschendes Fest in Weiß wird folgen. In London wollen sie gemeinsam mit Familie und Freunden ihren Schritt ins Eheleben feiern. «Ich bin verliebt. Ich bin sogar sehr verliebt», sagte sie zu Podcast-Host Winstone.

Die Entscheidung, vor den Traualtar zu treten, habe sie getroffen, weil es sie glücklich mache und sie Taika liebe. «Er ist so witzig und liebenswert», meinte sie. «Aber ich liebe auch die Liebe. Ich habe immer so sehr daran geglaubt.» So habe sie als Kind bereits von solch einem «Märchen» geträumt. Eine große Inspiration für ihre Beziehung sei die Ehe ihrer Eltern. Die Mutter der Sängerin, Vera, und ihr Vater, Besnik, sind seit mehr als 30 Jahren ein Paar. «Ich wollte immer einen Partner finden, mit dem ich die Liebe und all das erleben kann, also bin ich wirklich froh, dass es geklappt hat.» Schließlich offenbarte die Musikerin auch, dass sie seit der Hochzeit auch einen neuen Nachnamen trägt: Waititi-Ora.