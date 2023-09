RNA-Fund: Lässt sich der Tasmanische Tiger nun zum Leben erwecken?

1936 starb mit Benjamin der weltweit letzte Tasmanische Tiger. In diesem Clip ist er rund 18 Monate vor seinem Tod noch einmal in Bewegung zu sehen. NFSA Films

Weil er als «landwirtschaftlicher Schädling» galt, machten die Menschen im 19. Jahrhundert Jagd auf den Tasmanischen Tiger. Ein Dollar Kopfgeld wurde in Australien, wo das Tier heimisch war, für ein erlegtes Exemplar ausgelobt. Das offenbar verlockende Angebot brachte das Tier in der Wildnis zum Aussterben. Der letzte Beutelwolf starb 1936 mit Benjamin im Zoo von Hobart in Tasmanien (siehe Videos).

Der Letzte seiner Art

Losgelassen hat die Art die Menschen aber nicht. Immer wieder tauchten Behauptungen auf, er sei wieder gesichtet worden. Sogar Forschende schalteten sich ein. Doch es blieb dabei: Den Tasmanischen Tiger gibt es nicht mehr. Womöglich lässt er sich aber nun aber zurückholen. Denn Forschenden um Emilio Mármol-Sanchez von der Universität Stockholm ist es gelungen, mehr als hundert Jahre alte RNA-Moleküle zu isolieren und zu sequenzieren. In der RNA sind – anders als in DNA – wichtige Erbinformationen enthalten, die es für eine «Wiederbelebung» braucht.

Was für Informationen sind das?

Um ausgestorbene Tiere zurückholen zu können, muss bekannt sein, welche Gene in welchem Bereich des Körpers aktiv waren und wie diese Gene reguliert wurden – Informationen, die nur in der RNA stecken. Sie verrate, wie die Genexpression je nach Art des Gewebes abläuft, sagt Mármol-Sánchez. Die Forschungsgruppe konnte 236 Gene in den Muskelproben identifizieren, darunter Aktin und Titin, die für die Streckung und Kontraktion der Muskeln zuständig sind. In den Hautproben konnten sie 270 Gene nachweisen, darunter auch jenes, welches das Strukturprotein Keratin codiert.

Wie sind die Forschenden an die RNA vom Tasmanischen Tiger gekommen?

Mármol-Sanchez und sein Kollegium haben sich dafür mit einem 130 Jahre alten, einbalsamierten und getrockneten Exemplar beschäftigt, das bei Raumtemperatur im Schwedischen Museum für Naturgeschichte in Stockholm aufbewahrt wird. Aus dessen Haut- und Muskelgewebe stammt die RNA. Um sie zu gewinnen, passte das Team die Methodik an, die normalerweise bei frische Proben zum Einsatz kommt.

Die gewonnene RNA stammt von diesem einbalsamierten und getrockneten Tasmanischen Tiger aus dem Schwedischen Museum für Naturgeschichte in Stockholm. Emilio Mármol Sánchez (Foto) und Panagiotis Kalogeropoulos (Bearbeitung).

Lässt sich nach so vielen Jahren noch gute RNA gewinnen?

Ja, das beweist die aktuelle Studie: Zwar gab es aufgrund des Alters des konservierten Tieres Schäden, aber die Qualität der isolierten RNA wird als gut beschrieben. Nach der Bereinigung der gewonnenen Proben, kamen die Forschenden auf 1,5 Millionen brauchbare RNA-Sequenzen aus den Muskeln und 2,8 Millionen aus der Haut. In früheren Studien war es Forschenden bereits gelungen, die RNA aus im Permafrost konservierten Tieren oder solchen, deren Häute präpariert waren, zu extrahieren. «Es wurden jedoch bisher keine Versuche mit ausgestorbenen Arten unternommen», so die Forscher im Fachjournal «Genome Research». Damit stellt ihre Studie eine absolute Premiere dar.

In welchem Jahr diese Aufnahmen im Hobart-Zoo entstanden, ist unklar. Wikimedia Commons/The Thylacine Museum

Kann der Tasmanische Tiger nun zurückgeholt werden?

So weit ist man noch nicht. «Die Wiederbelebung des Tasmanischen Tigers ist keine triviale Aufgabe und erfordert eine umfassende Kenntnis sowohl des Genoms als auch der Transkriptomregulierung solch berühmter Tierarten, die sich erst jetzt herauskristallisiert», so Mármol-Sanchez. Transkriptom meint dabei die Summe aller in einer Zelle hergestellten RNA-Moleküle.

Weltweit hoffen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf, den Tasmanischen Tiger, aber auch andere längst ausgestorbene Tiere, zurückzuholen. So gab ein US-australisches Team im vergangenen Jahr bekannt, mithilfe von Stammzellen und Gentechnologie Beutelwölfe «auferstehen» zu lassen. Die Verantwortlichen gaben sich zuversichtlich, dass der erste «neue» Tasmanische Teufel bereits in wenigen Jahren ausgewildert werden kann.