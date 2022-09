Intime Offenbarung: Robbie Williams findet seinen Penis zu klein

Was den 48-Jährigen am meisten stört, ist die Größe seines besten Stücks. Er wünscht sich nämlich ein größeres Glied.

Was den 48-Jährigen am meisten stört, ist die Größe seines besten Stücks. Er wünscht sich nämlich ein größeres Glied. «Ich denke, wenn ich einen größeren Penis hätte, würde ich sogar FKK ausprobieren», erklärt der «Angels»-Interpret und ergänzt: «Aber da dies nicht der Fall ist, lasse ich es.» Doch Robbie wolle nicht klagen, inzwischen habe er sich mit der Größe abgefunden: «Es ist okay. Ich bin 48. Ich habe mich daran gewöhnt!»