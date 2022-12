Konzert: «Robbie Williams in Luxemburg, das ist total unerwartet»

1 / 5 12. Dezember: Hunderte von Menschen haben sich bereits die ersten Tickets für das Konzert von Robbie Williams in Kirchberg gesichert. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Die Ankündigung schlug am Montagmorgen im Großherzogtum wie eine Bombe ein. Am Dienstag, den 11. Juli, wird Robbie Williams vor 16.000 Menschen auf dem Parkplatz der LuxExpo auf dem Kirchberg auf der Bühne stehen.

Natascha wollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Sie war am Montagabend extra aus Monnerich angereist, um sich die allerersten Tickets zu besorgen. «Robbie Williams ist ein Star und ich liebe seine Musik», erzählte sie. «Das sind gute alte Erinnerungen. Ich sagte immer zu meiner Nachbarin, dass es toll gewesen wäre, ihn mit seiner ersten Boygroup Take That zu sehen.» Da es die Band nicht mehr gibt, begnüge sie sich mit Robbie. Die Chance, den Sänger in Luxemburg zu sehen, sei eine schöne Überraschung und käme total unerwartet.

Server auf Hochtouren

Nach einer Stunde Wartezeit in der Kälte, aber aufgewärmt durch einen Glühwein, erhielten auch Marianne und Josianne die begehrte Auszeichnung. «Wir hatten einen tollen Headliner erwartet. Ratet mal, für wen wir gekommen sind? Robbie Williams, natürlich!» Bereits das dritte oder vierte Mal, kämen die Damen in den Genuss, ein Konzert des Künstlers zu besuchen. Die langjährigen Fans freuen sich, dass sie am Montagabend Karten ergattern konnten.