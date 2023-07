Betrugsversuch und Festnahme : Robbie-Williams-Konzert zieht auch Kriminelle an

LUXEMBURG – Einige Fans des britischen Stars, die bereit waren, für die Show ihres Idols tief in die Tasche zu greifen, wurden zur Zielscheibe von gut organisierten Betrügern. Ein in Luxemburg ansässiges Ehepaar musste dies am eigenen Leib erfahren.