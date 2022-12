Konzert-Sommer: Robbie Williams & Co. rocken 2023 die Luxexpo

Wo es gerade so knackig kalt ist, können wir uns umso mehr auf den Sommer 2023 freuen. Der wird in Luxemburg laut und musikalisch. Am Montagmorgen hat das Atelier eine Reihe von Open-Air-Konzerten angekündigt. Die Luxexpo hält ein volles Programm bereit. Am Montag, den 3. Juli, tritt Lizzo auf, am Tag danach sind die Arctic Monkeys an der Reihe. Für Freitag, den 7. Juli, können sich die Fans auf Paul Kalkbrenner freuen und am Dienstag, den 11. Juli bringt Superstar Robbie Williams die Bühne zum Beben.