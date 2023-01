Luxexpo Open Air : Robbie Williams spielt Zusatzshow in Luxemburg

Für seine «XXV Tour 2023» kommt Robbie Williams dieses Jahr nach Luxemburg. Nichts Neues? Doch! Denn der Popstar wird sogar zwei Shows im Großherzogtum spielen, wie das Atelier am Dienstag bekanntgibt. Nachdem die 16.000 Tickets für sein erstes Konzert am 11. Juli in nicht einmal drei Tagen vergriffen waren, gibt es nun also ein Zusatzkonzert bei seiner 25-jährigen Jubiläumstour. Einen Tag vorher, Montag den 10. Juli, tritt er nun schon auf der Open-Air-Bühne der Luxexpo auf.