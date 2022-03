«Wir leben nirgendwo» - Robbie Williams und seine Familie haben kein Zuhause mehr

Sein Haus in England soll gemäss der britischen Zeitung für umgerechnet knapp 8 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben. Für sein Anwesen in Los Angeles soll er Berichten zufolge zwischen 28 und 47 Millionen Euro bekommen haben. Und das von keinem Geringerem als Rapper Drake (35).

Der britische Sänger Robbie Williams und seine Familie haben aktuell kein Dach über dem Kopf. Nachdem der 48-Jährige seine Villa in Los Angeles und auch sein Haus in Wiltshire, Großbritannien, verkauft hat, suchen er und Ehefrau Ayda Field (42) laut «Daily Mail» ein neues Zuhause. «Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft, wir leben nirgendwo und wir versuchen, eine Lösung zu finden», erzählt der Brite nun in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show».