«Wise Guys» : Robert de Niro wird wieder zum Mafioso

De Niro schuf sich durch seine Rolle in «Der Pate II», «Goodfellas» und «Casino» ein wahrliches Manifest. Nun kehrt er zu einem seiner Lieblingsgenres zurück und soll laut «Hollywood Reporter» und «Variety» beim neuen Blockbuster «Wise Guys» mitspielen. Dazu arbeitet er gemeinsam mit Regisseur Barry Levinson, mit dem er bereits «Wag the Dog» (2008) und «Inside Hollywood» (2018) gemeinsam gedreht hat.

Neben diesem Projekt gibt es für den 79-Jährigen einiges zu tun. «Killers of The Flowermoon» wird kommendes Jahr in den Kinos starten und zuvor ist er im Historienfilm «Amsterdam» neben Christian Bale, Taylor Swift und Margot Robbie ab November in den Kinos zu sehen.