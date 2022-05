TV-Sensation : Robert Geiss bekommt eigene Show

Der beliebte TV-Millionär steht für Luxus wie kaum ein anderer. Nun testet RTLzwei einen neuen Ableger: «Die Geissens – Roberts Mega Mansions».

Erst vor kurzem lief die 20. Staffel «Die Geissens» aus und wird derzeit mit der Spin-Off-Show der beiden Geiss-Töchter «Davina & Shania – We Love Monaco» ersetzt. Wer schon befürchtete hat, den beliebten Millionär vermissen zu können, darf jetzt aufatmen – denn ab Pfingstmontag geht es wieder los.

In dem Ableger will die Familie exklusive Einblicke in außergewöhnliche und super luxuriöse Immobilien geben. «High Class Immobilien» bezeichnet Robert Geiss immerhin sein ganz spezielles Steckenpferd. Die Show dürfte gute Chancen auf Erfolg haben, läuft er doch auf dem Sendeplatz auf dem Privatsender RTLzwei, den derzeit schon die Original-Serie «Die Geissens» inne hat.