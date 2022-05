RKI : Robert-Koch-Institut bewertet Corona-Gefahren geringer als bisher

In der im Internet veröffentlichten Risikobewertung wurde die Einstufung von «sehr hoch» auf «hoch» geändert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bewertet die Gefahren des Coronavirus jetzt geringer als bisher. In der im Internet veröffentlichten Risikobewertung wurde die Einstufung von «sehr hoch» auf «hoch» geändert. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, rief Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zu einer vierten Impfung auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach RKI-Angaben weiter – und zwar auf 553,2.

Das Risiko für eine schwere Erkrankung lasse sich durch eine Grundimmunisierung, also eine zweimalige Impfung, in Verbindung mit einer Auffrischungsimpfung «wesentlich reduzieren», hieß es in der RKI-Bewertung. Dabei spricht das Institut von einer insgesamt drei- oder viermaligen Impfung.