Ausschlag und Schüttelfrost : RKI ruft wegen neuer Affenpocken-Fälle zu Wachsamkeit auf

Reiserückkehrer aus Westafrika, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen «unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen». Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle.

Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle, nachdem das Virus erstmals vor etwas mehr als einer Woche bei einem Mann in London festgestellt wurde: Der Mann habe sich mutmaßlich in Nigeria mit dem seltenen Virus angesteckt und sei dann nach Großbritannien gereist. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nun wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen.