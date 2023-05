Neue Aufnahmen: Roboter macht sensationellen Gold-Fund neben Titanic-Wrack

Der 1912 gesunkene Super-Passagierdampfer Titanic fasziniert bis heute – sie inspirierte nicht nur zu zahlreichen Romanen und Filmen, sondern zog auch immer wieder Forschende und Historiker und Historikerinnen an. So untersucht etwa die auf der Kanalinsel domizilierte Firma Magellan Ltd. mit Unterwasser-Kameras das Wrack, das in 3803 Metern Tiefe im Nordatlantik auf dem Meeresboden sitzt. Mit Hilfe von insgesamt über 700.000 Aufnahmen veröffentlichte das Unternehmen kürzlich einen 3D-Scan des rund 260 Meter langen Wracks.