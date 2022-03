Arbeitsmarkt : Roboter sieben Bewerbungen in Luxemburg aus

LUXEMBURG - Ein Roboter als Hürde für den Traumjob: Um die Flut an Bewerbungen einzudämmen, setzen Firmen in Luxemburg zunehmend auf digitale Helfer.

Jobkandidaten kennen das Gefühl: Man hat bereits unzählige Bewerbungen verschickt, doch eine Einladung zu einem Interview will einfach nicht kommen. Was viele Bewerber vielleicht nicht wissen: Es ist nicht immer das Personalbüro, das die Absage erteilt – immer öfter entscheiden nämlich Computer, wer es in die engere Auswahl schafft. Auch in Luxemburg sind Technologien wie CV Parsing oder Applicant-Tracking-Systeme (ATS) bereits angekommen.