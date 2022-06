Neue Attraktion : Roboterhund «Spot» bewacht archäologische Stätte Pompeji

Auf den Hund gekommen: Der vierbeinige Roboter soll einsturzgefährdete Tunnel, die von Grabräubern ausgehoben wurden, inspizieren.

79 nach Christus verschüttet

Zu seinen Aufgaben gehört auch die Vermessung von Tunneln, die bei illegalen Ausgrabungen ausgehoben wurden, die laut Zuchtriegel «leider immer noch in der Gegend stattfinden». «Die Sicherheitsbedingungen in den von Grabräubern gegrabenen Tunneln sind oft äußerst prekär, weshalb der Einsatz eines Roboters einen Durchbruch bedeuten könnte, der es uns ermöglicht, schneller und sicherer voranzukommen», heißt es in einer Mitteilung des archäologischen Parks .

Ferngesteuerter Golden Retriever

Spot – der 70 Kilogramm wiegt und etwa so groß ist wie ein Golden Retriever – wird mit einem Tablet ferngesteuert und ist besser als Menschen in der Lage, bestimmte Bereiche des Parks zu überwachen. Der Roboter wird von der US-Firma Boston Dynamics hergestellt, die sich auf Robotik, auch für das Militär, spezialisiert hat. «Spot ist eine Verschmelzung von Technologien, die ihn zu einem Roboter machen, der in der Lage ist, sehr komplizierte Orte zu erkunden, wie sie hier zu finden sind», sagt Spots Herrchen Valerio Brunelli. «Es ist ein Sprung in die Zukunft für einen tausend Jahre alten Park». Der Roboter wird versuchsweise eingesetzt und kostet 75.000 Dollar (71.200 Euro).