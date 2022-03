5. - 7. Juni : «Rock am Ring» gibt erste Bands bekannt

MENDIG - Das legendäre Rock-Festival in der Nähe Luxemburgs lässt sich zum 30. Jubiläum nicht lumpen und fährt das «Who is who» des Rocks auf.

Wenn im kommenden Jahr vom 5. bis 7. Juni in der Vulkaneifel das wohl bekannteste Rockfestival im deutschsprachigen Raum steigt, wird nicht nur ein neuer Standort gefeiert, sondern auch ein Jubiläum. Zum 30. Mal heißt es dann «Rock am Ring». Und da runde Geburtstage besonders fett gefeiert werden, fahren die Macher des Festivals die Größen des Rock-Biz auf. Am Donnerstag gaben sie die ersten Bands bekannt.