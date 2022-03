Wochenend-Tipps : Rock, JPEE-Flashmob und Alicia Keys

LUXEMBURG - Bei der Fülle an Events dürfte Musik- und Sportfans sowie Abenteuerlustigen an diesem Wochenende kaum langweilig werden.

Rockfans kommen am Freitag um 20 Uhr in der Rockhal in Esch/Belval auf ihre Kosten: Die US-Band Toto gastiert anlässlich des 35. Geburtstags ihres ersten Albums in Luxemburg. Die Rocker aus Kalifornien können auf 35 Jahre Sängerkarriere zurückblicken. 35 Millionen Alben haben sie bereits verkauft. Und obwohl die Zusammensetzung der Band sich ein paar Mal geändert hat, brachte die Band solche bekannten Stücke wie «Hold the Line», «Rosanna», «I Won’t Hold You Back» oder «Africa» heraus. Immer mit dabei sind die drei Gründer der Band: Steve Lukather, David Paich und Steve Porcaro. Eintritt: 39 Euro.

Wer lieber auf Metal steht, kann am Freitag ab 20 Uhr zum Konzert im Club Soulkitchen in Luxemburg-Stadt kommen. Dort spielt neben zwei anderen englischen Bands die neue Luxemburger Rockgruppe «Buteo Buteo». Die Band, die aus drei Musiklehrern besteht, vermischt unterschiedliche Musikstile, um anschließend eine Art psychedelisches Werk dem Publikum zu präsentieren. Eintritt: 5 Euro.

Am Samstag steht in der Kufa ab 19 Uhr Metal auf dem Program. Die Gruppe «Scarred» präsentiert dort ihr neues Album « Gaia – Medea ».

Ebenfalls am Samstag um 20 Uhr ist die Hip-Hop-Legende KRS-One zu gast im Atelier. Eintritt: 20 Euro.

Flashmob und JPEE-Schließung

Wer lieber bis zum Abend nicht warten möchte und sich eine Unterhaltung tagsüber sucht, ist beim Flashmob der Kleinstaatenspiele am Samstag in Luxemburg-Stadt willkommen. Nach Aussagen der Organisatoren ist es der größte Flashmob, der jeweils in Luxemburg organisiert wurde. Der genaue Ort und die Uhrzeit sind nach der Anmeldung auf Facebook oder per E-Mail an jpeeflashmob@gmail.com zu erfahren.

Am Samstagabend können sich Sportfans dann über ein anderes großes Event freuen: Die Kleinstaatenspiele werden um 20 Uhr in der Abtei Neumünster in Luxemburg-Stadt offiziell geschlossen.

Multikulturelles Festival und Flohmärkte

Das Multi-Kulti-Festival in Differdingen findet ebenfalls am Samstag und Sonntag statt. Aufgrund der guten Wettervorhersage für das Wochenende haben die Organisatoren den Veranstaltungsort von der Halle Chiers zum Marktplatz in der Innenstadt verlegt. Ab 11 Uhr stehen an beiden Tagen musikalische Auftritte auf dem Programm. Italienische, kapverdische, portugiesische, aber auch luxemburgische und französische Musik wird in der Rue Emile-Mark ertönen. Kulinarische Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern werden die Gaumen der Besucher verwöhnen.

Am Wochenende kommen Floh- und Straßenmarktliebhaber voll auf ihre Kosten. Wer Gebrauchtes sucht, wird sicher auf einem der Flohmärkte in Diekirch, Esch, Foetz, Bettemburg oder Wemperhard fündig. Und am Sonntag locken Geschäfte Shoppinglustige an. Die Geschäfte in der Hauptstadt öffnen von 14 bis 18 Uhr. Außerdem können alle Stadtbusse kostenlos genutzt werden. Ein Flohmarkt auf dem Place Guillaume II. lädt am Sonntag zum Stöbern von 10 bis 17 Uhr ein.

Last but not least: Wer Glück hatte, ein Ticket für das Konzert von Alicia Keys am Sonntag ab 20.30 Uhr in der Rockhal zu ergattern, kann den Soulstar bei seiner ersten Tournee in Luxemburg bewundern. Das Konzert ist ausverkauft.