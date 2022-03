Ausgehtipps fürs Wochenende : Rock mit Harfe, Poesie oder lieber Flashwichteln?

LUXEMBURG/TRIER - Am Wochenende einfach mal Lust auf was Anderes? Dann haben wir eine Menge Events parat, die es nicht alle Tage zu erleben gibt.

Wer hat Angst vor Weihnachten?

Nur noch gut zwei Wochen bis Weihnachten. Wie wär’s mal mit einem etwas anderen Event zum Fest? Eins ist sicher: Beim Flash-Wichteln sahnt jeder eine Überraschung ab. Wer das Beschenken als Flashmob ausprobieren will, ist am Sonntagnachmittag in Trier richtig.

Wie das Flash-Wichteln funktioniert? Jeder hat ein Geschenk dabei und bekommt auch eins, für wen und von wem ist völlig dem Zufall überlassen. Die genaue Erklärung gibt’s im Video und auf der Webseite der Organisatoren von Die Kreativen. Treffpunkt ist Sonntagnachmittag um 16 Uhr an der Porta Nigra.

Wer die Vorweihnachtszeit lieber traditionell mit Glühwein und Weihnachtsmarkt begeht, findet alle Informationen in unseren Weihnachtstipps oder kann im Differdinger Winterpark auf Snow Tubes einen (Kunst-)Schnee-Hügel runtergleiten. Die erste Rutschpartie startet am Freitagabend um 20 Uhr.

Wer hat Angst vor Poesie?

Gedichte sind langweilig? Nicht mit Nora Gomringer. Die deutsche Poetin, die am Samstagabend um 21 Uhr, im Exit07 auftritt, kommt nicht nur bei coolen jungen Menschen gut an, sondern findet sich mit ihren Texten vor allem auf YouTube wieder. «Ein Gedicht - das ist doch verblüffend - braucht niemals eine Show um sich herum», erklärt die gebürtige Saarländerin. «Aber Ohren und Augen wollen bedient werden und ein Text verträgt Interpretation. Nur vor diesem Hintergrund darf Performance Poesie gedacht werden.»

Dass nicht alle sich direkt mit Gedichten anfreunden, findet Nora Gomringer normal: «Poesie ist cool. Dichter sind meistens ziemlich uncool. So bleiben wir beim Klischee, das aber auch stimmt. Ich zeige jungen Menschen, dass man Heine rappen kann und dass das an den ausgeklügelten Strukturen liegt, mit denen Heine gearbeitet hat. Schön ist dann, wenn sie begreifen, warum Ice-T ein guter Rapper, die Beastie Boys und Deichkind gute Bands und warum Olli Schulz ein guter Singer-Songwriter ist. Dichter sind meistens ziemlich uncool, weil sie so lange kindlich bleiben. Ich bin gerne uncool, solange das, womit ich mich beschäftige so damn cool und vielfältig ist.»

Was verspricht Gomringer für ihre Show am Samstagabend im Exit07 in Hollerich: «Ich mache mit viel Hingabe "etwas" mit der Sprache, das laut und aufdringlich, verspielt, verhuscht und zärtlich ist. Wer dahin mitkommen möchte und sich nicht fürchtet, der kriegt mich at my best. Und das ist fast schon eine Aktie, ein Lebkuchen, um im Weihnachtsjargon zu bleiben.»

Wer hat Angst vor Rock mit Dudelsack und Harfe?

Unglaublich erfolgreich ist die deutsche Band In Extremo mit einem Mix aus Rockmusik und Mittelalter-Sounds. Wie beides zusammen klingt, kriegen Fans und Neugierige am Samstagabend in der Rockhal zu hören.

Mehr als 100 000 Platten hat die Band in Deutschland verkauft. Warum so viele Menschen auf so merkwürdige Musik stehen, kann der Schlagzeuger Florian «Specki» Speckardt auch nicht so recht erklären. Im Interview mit «L’essentiel Online» erklärt er aber, wie irre es sich anfühlt, auf einer Bühne vor 750 000 Menschen zu spielen.

Noch immer nichts fürs Wochenende gefunden? Hier geht’s zu unserem Ausgehkalender mit ständig aktuellen Events.