Nintendo : «Rocket League» kommt im Winter auf die Switch

Das beliebte Autofußball-Spiel erhält einige Nintendo-exklusive Gegenstände. Unter anderem ein Mario- und ein Luigi-Auto.

Im Spiel «Rocket League» geht es darum, mithilfe eines mit Raketenantrieb ausgestatteten Autos Bälle in ein gegnerisches Tor zu schießen. Gespielt wird – online oder offline – in einer Art modernem Fußballstadion.

Mit der kommenden Ausgabe für die Switch von Nintendo können alle bekannten Spielmodi genutzt werden. Exklusiv werden aber auch Fahrzeuge in Anlehnung an Mario, Luigi und Metroid zur Verfügung stehen. Zudem kann auch plattformübergreifend mit Nutzern von Versionen für den PC oder die Xbox One gespielt werden.

In den USA kommt «Rocket League» für die Switch am 14. November zu einem Preis von 20 Dollar in den Onlineshop von Nintendo. Wann und zu welchem Preis es in Luxemburg erscheint, ist noch nicht bekannt.