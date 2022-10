ESCH/BELVAL – Die finnische Alternative-Rockband «The Rasmus» ist am gestrigen Montag in der Rockhal aufgetreten. Unterstützt wurden sie von der italienischen Rockband «Overlaps».

The Rasmus : Rockmusik aus Finnland und Italien begeistert das Publikum in der Rockhal

Am 24. Oktober trat die finnische Rockband «The Rasmus» im Club-Saal der Rockhal auf.

Am Montagabend haben die Finnen von «The Rasmus» gemeinsam mit der italienischen Band «Overlaps» den Club-Raum der Rockhal gerockt. Nur vier Tage vor dem Konzert wurde bekannt gemacht, dass die eigentlich geplante Supportband «Icon For Hire» nicht auftreten kann und somit, ganz zur Begeisterung vieler Zuschauer, «Overlaps» auftreten wird. Bereits 2018 tourten die beiden Bands gemeinsam durch Europa.

Für die Band rund um Sängerin Gloria Piccinin war es der erste Auftritt in Luxemburg. Die junge Powerfrau performte rockige aber auch ruhige Songs und wurde kräftig vom Publikum unterstützt. In den 30 Minuten ihrer Show spielte die Band unter anderem den Song «Love Coma», der am selben Tag offiziell veröffentlicht wurde.

Pünktlich um 21 Uhr trat «The Rasmus» auf die Bühne. Eröffnet wurde die Show mit «First Day of My Life», was die Band, aber auch einige Zuschauer, an den ersten Tag der Finnen im Großherzogtum im Jahr 2004 erinnern ließ. Die Band erzählte sich noch gut erinnern zu können, wie sie damals im Atelier auftraten – sie erwähnten einen Fan vor Ort, der offenbar sein Eintrittsticket von damals bei sich trug. Leadsänger Lauri Ylönen schwärmte: «Der Sound im Rockhal Club ist der beste in ganz Europa». Kein Wunder also, dass die Finnen sichtbar viel Spaß während ihrer Performance hatten. Ganz zur Freude langjähriger Fans spielte «The Rasmus» zu Beginn eher Songs der ersten Alben, wie «Guilty» oder «No Fear». Aber auch die neuen Songs «Fireflies» und «Rise» wurden lautstark mitgesungen.

Ausschnitt aus «First Day of my Life» von «The Rasmus» am 24. Oktober 2022 in der Rockhal. L'essentiel/Nora Riedel

Zur Halbzeit schlug die Rockband dann ruhigere Töne an. Die vier Bandmitglieder nahmen ganz nah am Publikum Platz und performten Akkustikversionen von «Still Standing» und «October & April». Viel Begeisterung fand der gesangliche Einsatz des Bassisten Eero Heinonen während der Akkustikversion von «Sophia». Bevor die Band wieder zum rockigen Teil ihrer Playlist überging, zeigten sich die Finnen mit einer eigenen Version des «Ghostbusters»-Songs von ihrer lustigen Seite. Kurz vor Ende des Konzerts wurde dann auch der lang erwartete Hit «In the Shadows» gespielt, der «The Rasmus» vor 19 Jahren den Durchbruch in Europa gebracht hat.