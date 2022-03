Arm in Arm : Rodel-Helden Wendl und Arlt feiern ihr Gold-Triple

Olympia ist einfach ihr Rennen: Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt gewinnen zum dritten Mal nacheinander Rodel-Gold.

Am Ende ihrer Schlittenfahrt ins Glück rutschten Tobias Wendl und Tobias Arlt Arm in Arm durch den Zielbereich des Eiskanals von Yanqing. Der Doppelsitzer aus Bayern feierte am Mittwoch sein Gold-Triple und schrieb Rodel-Geschichte. Wendl/Arlt sind nicht nur das erste Duo mit drei Olympiasiegen in Serie, sondern stehen nach dem insgesamt fünften Triumph bei Winterspielen nun auf einer Stufe mit den deutschen Rekordhalterinnen Natalie Geisenberger und Claudia Pechstein.