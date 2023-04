1600 neue Parkplätze: Rodingens neue Autounterkunft öffnet bald ihre Pforten

EU-weit gehört das Großherzogtum schon lange zu den Ländern mit der höchsten Autodichte. Da klingt es für viele wie Musik in den Ohren, wenn im Land neue Parkplätze aus dem Boden gestampft werden . Diesmal ist der Süden des Land dran. Mit dem neuen «Park and Ride» in Rodingen soll das Leben zahlreicher Luxemburger sowie Grenzgänger ein wenig erleichtert werden.

Schon in 11 Tagen verfügt Luxemburg über rund 1600 neue Parkmöglichkeiten. Am 17. April um 16 Uhr wird der Rodinger P&R offiziell eingeweiht und ist mit seiner beachtlichen Anzahl an verfügbaren Parkmöglichkeiten dann der drittgrößte im Land. Mehr Autos wird man dann nur noch auf dem P&R Bouillon und an der Uni Luxemburg abstellen können. Zur Feier der Eröffnung wird das Parkhaus die ersten 24 Stunden kostenfrei zur Verfügung stehen.