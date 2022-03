20-Jähriger wurde vermisst : Rodinger mit Schusswunde tot aufgefunden

VILLERUPT/RODANGE – Ein 20-jähriger vermisster Jugendlicher aus Luxemburg wurde leblos mit einer Schusswunde im Kopf in einem Auto an der französischen Grenze aufgefunden.

Nachdem am Donnerstag in der Region Meurthe-et-Moselle die Leiche eines in Luxemburg wohnhaften Mannes in seinen Zwanzigern gefunden wurde, der vermutlich durch eine Schusswaffe getötet wurde, wurde eine Untersuchung wegen Mordes eingeleitet, so die Staatsanwaltschaft Nancy. Die Leiche des 2002 geborenen jungen Mannes wurde am Donnerstagvormittag in Villerupt am Steuer des Fahrzeugs seiner Lebensgefährtin gefunden, wie der Staatsanwalt von Nancy, François Pérain, erläuterte.