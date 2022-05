Tierische Freude : Roger Federer verkündet Familien-Zuwachs

Tierischer Zuwachs in der Familie Federer. Wie der Maestro auf Instagram bekannt gibt, haben sich die Federers einen Goldendoodle namens Willow zugelegt.

Comeback der «Backhand Boys»? Federer-Kumpel Tommy Haas witzelt schon darüber, dass der nächste Song nun «Who let the dogs out?» heißen könnte.

Fans und Kollegen freuen sich

«Wir gaben nach … aber wir könnten nicht glücklicher sein», so der 40-Jährige, der sich zurzeit auf sein Comeback auf den Tennis-Court vorbereitet. Nicht nur King Roger selber, sondern auch seine Community ist voller Euphorie über das neue Mitglied in der Federer-Family.

Vonn und Haas gratulieren

Federers langjähriger Kumpel und Ex-Profi Tommy Haas kommentiert: «Who let the dogs out» und fügt den Hashtag #nextsong an, in Anlehnung an das legendäre Gesangs-Video, bei dem sich Haas, Federer und Bulgarien-Star Grigor Dimitrow (ATP 21) einst im Play-back übten.