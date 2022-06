Vorbild für «Gesprengte Ketten» : Rolex half Briten bei Flucht aus Nazi-Lager – für 189.000 Dollar verkauft

Der Film «Gesprengte Ketten» mit Steve McQueen in der Hauptrolle war ein großer Erfolg. Vorbild für den Streifen war die echte Flucht britischer Kriegsgefangener aus einem Lager. Dabei benutzten sie eine Rolex, die nun bei Christie’s versteigert wurde.

Eine Rolex-Uhr, die im Zweiten Weltkrieg von einem britischen Soldaten bei einem Fluchtversuch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager getragen wurde, ist für 189.000 Dollar (178.000 Euro) versteigert worden. Die Auktion am Donnerstag in New York blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück: Das Auktionshaus Christie’s hatte sich einen Erlös zwischen 200.000 und 400.000 Dollar erhofft.