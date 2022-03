Luxemburg : Rollerfahrer wird bei Unfall in Niederanven verletzt

NIEDERANVEN – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Donnerstagnachmittag ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Rue Gabriel Lippmann in Niederanven verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, wollte der Autofahrer, der aus Niederanven kam, auf die Autobahnauffahrt A1 Richtung Luxemburg abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Rollerfahrer, der von Munsbach in Richtung Niederanven fuhr.