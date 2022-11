Luxemburg : Rollerfahrerin wird bei Unfall mit Lieferwagen lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr sind in Howald ein Lieferwagen und ein Motorroller kollidiert, teilt die Police Grand-Ducale am Abend mit. Demnach wurde die Rollerfahrerin bei dem Unfall in der Route de Thionville lebensgefährlich verletzt – nach der Versorgung durch den Notarzt vor Ort wurde sie ins Krankenhaus gebracht.